46-летняя Королева показала лицо без макияжа: фото ужаснуло сеть

Кристина Долматова Люди 15:46, 5.05.2020 Обновлено: 15:51, 5.05.2020

Российская певица украинского происхождения Наташа Королева опубликовала новое фото, на котором показала, как выглядит без макияжа.

Соответствующим снимком 46-летняя артистка поделилась на личной странице в Instagram. На нем она позировала вместе со своим мужем Сергеем Глушко, держа в руках торт. Отметим, что Королева предстала в кадре в серой кофте и с "гулькой" на голове, а ее возлюбленный – в халате.

Наташа Королева
Фото: instagram/koroleva__star

"Наша любовь – абрикосовая", – подписала публикацию певица.

Наташа Королева показала лицо без макияжа
Фото: instagram/koroleva__star

Многие поклонники раскритиковали внешний вид певицы без косметики, отметив, что Наташа постарела.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее певица Наташа Королева пошутила над родным языком и угодила в скандал.

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