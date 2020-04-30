46-летняя Хайди Клум стала посмешищем в сети из-за большой груди: что произошло

46-летняя супермодель Хайди Клум появилась на публике в блестящем коротком платье с очень глубоким декольте, которое едва прикрывало ее пышную грудь.
Снимки звезды в откровенном наряде сразу стали вирусными: в сети пользователи принялись шутить над выходом Хайди и придумывают новые подписи к фото модели.
Хайди Клум
foxnews.com
Так, провокационный наряд Клум выбрала для появления на финале шоу о моде "Подиум". Впрочем, многие в сети сочли такое платье безвкусным.
Хайди Клум на финале шоу "Подиум"
Instagram @heidiklum
"Грудь Хайди на самом деле победила в шоу..."
"Почему все говорят об этом?! Серьезно?"
"Судить о моде, когда одета так".
"Финальное платье Хайди было очень смешным. Можно подумать, что ей нужно больше внимания к своей груди, чем к шоу, когда она готовы выпасть в любое время. Плохой вкус".
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Хайди Клум опубликовала откровенное фото, на котором похвасталась идеальным телом.
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