46-летняя Хайди Клум стала посмешищем в сети из-за большой груди: что произошло

46-летняя супермодель Хайди Клум появилась на публике в блестящем коротком платье с очень глубоким декольте, которое едва прикрывало ее пышную грудь.

Снимки звезды в откровенном наряде сразу стали вирусными: в сети пользователи принялись шутить над выходом Хайди и придумывают новые подписи к фото модели.

Хайди Клум foxnews.com

Так, провокационный наряд Клум выбрала для появления на финале шоу о моде "Подиум". Впрочем, многие в сети сочли такое платье безвкусным.

Хайди Клум на финале шоу "Подиум" Instagram @heidiklum

"Грудь Хайди на самом деле победила в шоу..."

"Почему все говорят об этом?! Серьезно?"

"Судить о моде, когда одета так".

"Финальное платье Хайди было очень смешным. Можно подумать, что ей нужно больше внимания к своей груди, чем к шоу, когда она готовы выпасть в любое время. Плохой вкус".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Хайди Клум опубликовала откровенное фото, на котором похвасталась идеальным телом.

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