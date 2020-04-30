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30 апреля • обновлено в 09:09
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46-летняя Хайди Клум стала посмешищем в сети из-за большой груди: что произошло

5.5т
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46-летняя супермодель Хайди Клум появилась на публике в блестящем коротком платье с очень глубоким декольте, которое едва прикрывало ее пышную грудь.

Снимки звезды в откровенном наряде сразу стали вирусными: в сети пользователи принялись шутить над выходом Хайди и придумывают новые подписи к фото модели.

Хайди Клум

Хайди Клум

foxnews.com

Так, провокационный наряд Клум выбрала для появления на финале шоу о моде "Подиум". Впрочем, многие в сети сочли такое платье безвкусным.

Хайди Клум на финале шоу "Подиум"

Хайди Клум на финале шоу "Подиум"

Instagram @heidiklum

"Грудь Хайди на самом деле победила в шоу..."

46-летняя Хайди Клум стала посмешищем в сети из-за большой груди: что произошло

"Почему все говорят об этом?! Серьезно?"

46-летняя Хайди Клум стала посмешищем в сети из-за большой груди: что произошло

"Судить о моде, когда одета так".

46-летняя Хайди Клум стала посмешищем в сети из-за большой груди: что произошло

"Финальное платье Хайди было очень смешным. Можно подумать, что ей нужно больше внимания к своей груди, чем к шоу, когда она готовы выпасть в любое время. Плохой вкус".

46-летняя Хайди Клум стала посмешищем в сети из-за большой груди: что произошло

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Хайди Клум опубликовала откровенное фото, на котором похвасталась идеальным телом.

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Автор
Анна Михно
Персона
Хайди Клум
Место
США
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Вася Дядя
Вася Дядя
Старушка к старости слаба мозами стала.
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