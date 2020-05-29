46-летняя Хайди Клум показала, как загорает полностью обнаженной: пикантные фото

46-летняя немецкая супермодель Хайди Клум поделилась фотографиями, на которых позировала полностью обнаженной.

Соответствующие снимки появились на личной странице знаменитости в Instagram.

Хайди Клум bigmir.net

Так, в кадре Хайди загорает на заднем дворе своего дома в США. При этом, принимать солнечные ванны Клум решила полностью обнаженной, продемонстрировав на камеру соблазнительные формы.

Хайди Клум сфотографировалась обнаженной Instagram @heidiklum

Поклонники, увидев пикантные фотографии супермодели, пришли в восторг. Публикация собрала больше 100 тысяч лайков и больше тысячи комментариев.

Хайди Клум сфотографировалась обнаженной Instagram @heidiklum

Хайди Клум сфотографировалась обнаженной Instagram @heidiklum

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Хайди Клум раскрыла неожиданный секрет, который помогает ей сохранить молодость. По словам звезды, она умывается детским шампунем, стоимостью 1,5 фунта.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram