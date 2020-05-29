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29 мая • обновлено в 11:34
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46-летняя Хайди Клум показала, как загорает полностью обнаженной: пикантные фото

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46-летняя немецкая супермодель Хайди Клум поделилась фотографиями, на которых позировала полностью обнаженной.

Соответствующие снимки появились на личной странице знаменитости в Instagram.

Хайди Клум

Хайди Клум

bigmir.net

Так, в кадре Хайди загорает на заднем дворе своего дома в США. При этом, принимать солнечные ванны Клум решила полностью обнаженной, продемонстрировав на камеру соблазнительные формы.

Хайди Клум сфотографировалась обнаженной

Хайди Клум сфотографировалась обнаженной

Instagram @heidiklum

Поклонники, увидев пикантные фотографии супермодели, пришли в восторг. Публикация собрала больше 100 тысяч лайков и больше тысячи комментариев.

Хайди Клум сфотографировалась обнаженной

Хайди Клум сфотографировалась обнаженной

Instagram @heidiklum

Хайди Клум сфотографировалась обнаженной

Хайди Клум сфотографировалась обнаженной

Instagram @heidiklum

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Хайди Клум раскрыла неожиданный секрет, который помогает ей сохранить молодость. По словам звезды, она умывается детским шампунем, стоимостью 1,5 фунта.

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Автор
Анна Михно
Персона
Хайди Клум
Место
США
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