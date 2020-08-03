46-летнего экс-солиста "Ласкового мая" экстренно госпитализировали: что известно

46-летний солист первого состава "Ласкового мая" Александр Прико попал в больницу в тяжелом состоянии.

Об этом сообщил продюсер группы Андрей Разин на своей странице в Instagram. По его словам, музыканта госпитализировали в одну из больниц в Санкт-Петербурге (Россия).

"Группа "Ласковый май" очень переживает за него. Специалисты больницы делают все возможное, чтобы провести оперативную диагностику и оказать квалифицированную медицинскую помощь Александру. Надеюсь, что все будет хорошо", – отметил продюсер.

Александр Прико в составе "Ласкового мая" Instagram @razin_andrei_lm

Он добавил, что сейчас находится в Краснодаре, но постоянно находится на связи с врачом и готов в любой момент вылететь в Санкт-Петербург. Разин не уточнил, почему экс-солист группы попал в больницу.

Александр Прико скриншот YouTube

Напомним, Александр Прико воспитывался в Акбулакском детском доме и вслед за Юрием Шатуновым был переведен в интернат №2 города Оренбург. В начале 1988 года Разин привез его в Москву в качестве солиста "Ласкового мая". Однако в 1989 году он ушел в группу "Мама".

Александр Прико попал в больницу скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российского рэпера Елджея (Алексея Узенюка), у которого диагностировали коронавирус, госпитализировали в Москве. Короткое видео с машины скорой помощи опубликовал на личной странице Instagram сам музыкант.