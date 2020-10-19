45-летняя звезда "Счастливы вместе" Логинов женился в четвертый раз

Российский артист Виктор Логинов, который прославился благодаря роли Гены Букина в сериале "Счастливы вместе", женился в четвертый раз. Его избранницей стала актриса Мария Гуськова.

Пара поженилась 18 октября в Санкт-Петербурге. Такой информацией поделился сам Логинов на личной странице в Instagram, опубликовав фото и видео со свадьбы (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

Свадьба Марии Гуськовой и Виктора Логинова Instagram Виктора Логинова

Отметим, что для торжественного события 22-летняя Мария выбрала белоснежное платье с теплой накидкой, а 45-летний Логинов надел на свадьбу темный костюм-тройку. Судя по всему, пара расписалась без многочисленных друзей и родственников.

Виктор Логинов и Мария Гуськова Instagram Виктора Логинова

Свадьба Виктора Логинова и Марии Гуськовой

К слову, Виктор был женат несколько раз. Первый раз он связал себя узами брака в 1994 году с девушкой Натальей, которая родила ему дочь Анну. Во втором браке у актера родился сын Дмитрий. С третьей супругой Ольгой он прожил восемь лет и стал отцом двух мальчиков – Александра и Ивана.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что актер Виктор Логинов изменился до неузнаваемости. На последних снимках артист выглядел заметно постаревшим.