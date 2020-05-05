45-летняя звезда "Американской истории ужасов" впервые стала мамой

Анна Михно Люди 12:13, 5.05.2020

45-летняя американская актриса и звезда сериала "Американская история ужасов" Хлоя Севиньи впервые стала мамой.

Как пишет издание Daily Mail, радостную новость подтвердил представитель знаменитости.

Хлоя Севиньи
harpersbazaar.com.ua

Кроме того, 4 мая, актриса и ее возлюбленный, галерист Синиш Макович, попали в объективы папарацци на улицах Ньо-Йорка. Примечательно, что знаменитость держала на руках новорожденного ребенка.

При этом, имя и пол малыша пока не сообщаются.

Хлоя Севиньи родила первенца
dailymail.co.uk

Известно, со своим бойфрендом Хлоя встречается чуть больше года. Впервые пару заметили вместе летом прошлого года.

Синиш Макович и Хлоя Севиньи
hellomagazine.com

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что у премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, который недавно переболел коронавирусом, родился сын. Это шестой официальный ребенок британского премьера.

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