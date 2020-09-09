Украинская певица Наталья Могилевская поделилась с поклонниками пикантным фото.

Так, на нем 45-летняя артистка позировала в соблазнительном купальнике, продемонстрировав стройное тело. Соответствующий снимок Могилевская опубликовала на личной странице в Instagram.

"Сколько вам нужно дней в отпуске, чтоб успеть отдохнуть? У меня неделя!" – прокомментировала публикацию певица.

Могилевская показала стройное тело в купальнике (Instagram Натальи Могилевской)

Отметим, что поклонники пришли в восторг от пикантного снимка Могилевской. Они засыпали ее комплиментами.

45-летняя Могилевская похвасталась стройным телом в купальнике. Фото

45-летняя Могилевская похвасталась стройным телом в купальнике. Фото

45-летняя Могилевская похвасталась стройным телом в купальнике. Фото

45-летняя Могилевская похвасталась стройным телом в купальнике. Фото

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Наталья Могилевская задала вопрос подписчикам о том, на каком языке ей лучше вести проекты: на русском или украинском. Это вызвало бурные споры в сети.

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