Могилевская похвасталась стройным телом в купальнике. lifestyle.24tv.ua.
Украинская певица Наталья Могилевская поделилась с поклонниками пикантным фото.
Так, на нем 45-летняя артистка позировала в соблазнительном купальнике, продемонстрировав стройное тело. Соответствующий снимок Могилевская опубликовала на личной странице в Instagram.
"Сколько вам нужно дней в отпуске, чтоб успеть отдохнуть? У меня неделя!" – прокомментировала публикацию певица.
Могилевская показала стройное тело в купальнике (Instagram Натальи Могилевской)
Отметим, что поклонники пришли в восторг от пикантного снимка Могилевской. Они засыпали ее комплиментами.
45-летняя Могилевская похвасталась стройным телом в купальнике. Фото
45-летняя Могилевская похвасталась стройным телом в купальнике. Фото
45-летняя Могилевская похвасталась стройным телом в купальнике. Фото
45-летняя Могилевская похвасталась стройным телом в купальнике. Фото
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Наталья Могилевская задала вопрос подписчикам о том, на каком языке ей лучше вести проекты: на русском или украинском. Это вызвало бурные споры в сети.
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