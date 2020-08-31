45-летний Джеджула во второй раз станет отцом

Шоумен Андрей Джеджула и модель Юлия Леус станут родителями. Это будет их первый общий ребенок.

Об этом сообщила жена ведущего на своей странице в Instagram, опубликовав фото с круглым животом. На нем она позирует в черном облегающем платье (снимок смотрите ниже).

"Не прошло и 18 лет, негаданно, нежданно, как я снова готовлюсь стать мамой", – написала Юлия.

Юлия Джеджула во второй раз беременна Instagram Юлии Джеджулы

Напомним, Андрей Джеджула и Юлия Леус зарегистрировали брак в октябре 2017 года. Свадьба и венчание прошли в Киеве. Впоследствии пара рассталась, а уже через 49 дней после расторжения отношений помирилась и снова поженилась 31 декабря 2019 года. У супругов есть дети от предыдущих браков: у Андрея – 11-летний сын Даниэль, а у Юлии – 18-летняя дочь Ангелина.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее британская актриса, сыгравшая Панса Паркинсон в серии фильмов о Гарри Поттере, Скарлет Бирн родила дочь от Купера Хефнера, сына основателя журнала Playboy Хью Хефнера.

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