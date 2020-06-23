Знаменитая бразильская актриса, звезда сериала "Клон" Джованна Антонелли поделилась с поклонниками пикантным снимком.

Так, на нем 44-летняя артистка позировала в откровенном оранжевом бикини, продемонстрировав роскошную фигуру. Соответствующее фото Джованна опубликовала на личной странице в Instagram.

"Счастливой недели для всех", – написала актриса.

Джованна Антонелли (Instagram-аккаунт Джованны Антонелли)

Отметим, что поклонники не смогли пройти мимо пикантной публикации Джованны. Они засыпали ее комплиментами.

"Богиня", "Боже мой, какое тело красивое. Я влюбилась", "Красивая", – написали люди.

44-летняя звезда "Клона" восхитила сеть стройным телом в бикини. Фото

44-летняя звезда "Клона" восхитила сеть стройным телом в бикини. Фото

44-летняя звезда "Клона" восхитила сеть стройным телом в бикини. Фото

44-летняя звезда "Клона" восхитила сеть стройным телом в бикини. Фото

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