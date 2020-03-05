44-летняя Волочкова показала фото со шпагатом в белье

Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова показала фото, на котором она позировала в черном боди. Звезда в очередной раз продемонстрировала шпагат.
Снимок Волочкова разместила на своей странице в социальной сети Instagram.
Анастасия Волочкова
instagram.com/volochkova_art
"Балет-моя жизнь! Это радость быть преданной своей профессии и этому прекрасному виду искусства. А быть балериной-счастье!", - подписала снимок Волочкова.
Балет-моя жизнь!🙏 Это радость быть преданной своей профессии и этому прекрасному виду искусства.🙏💃 А быть Балериной-счастье!🙏😊 Фото Елены @lfainberg 😉 #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #солнце #зима #спорт #enjoy #фотосессия
Отметим, артистка часто публикует фото, на которых она демонстрирует шпагат.
Люблю быть на высоте! 💃 Желаю всем самого хорошего! Поддерживайте форму! Растягивайте удовольствие, как я мышцы и связки.💃 А #шпагатволочковой пусть соединяет и объединяет все самое прекрасное!😊💃 #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #море #солнце #зима #спорт
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Анастасия Волочкова поделилась с поклонниками снимком, на котором была изображена со своим предполагаемым любовником. Пошлое фото артистки привело в ужас пользователей сети. Многие предположили, что скандальная звезда публиковала снимок, будучи изрядно пьяной.
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