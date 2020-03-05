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5 марта • обновлено в 04:03
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44-летняя Волочкова показала фото со шпагатом в белье

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Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова показала фото, на котором она позировала в черном боди. Звезда в очередной раз продемонстрировала шпагат.

Снимок Волочкова разместила на своей странице в социальной сети Instagram.

Анастасия Волочкова

Анастасия Волочкова

instagram.com/volochkova_art

"Балет-моя жизнь! Это радость быть преданной своей профессии и этому прекрасному виду искусства. А быть балериной-счастье!", - подписала снимок Волочкова.

Отметим, артистка часто публикует фото, на которых она демонстрирует шпагат.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Анастасия Волочкова поделилась с поклонниками снимком, на котором была изображена со своим предполагаемым любовником. Пошлое фото артистки привело в ужас пользователей сети. Многие предположили, что скандальная звезда публиковала снимок, будучи изрядно пьяной.

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Автор
Мария Дидык
Персона
Анастасия Волочкова
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