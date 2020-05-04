44-летняя Могилевская засветила голую грудь на пикантных фото

Популярная украинская певица Наталья Могилевская поделилась с поклонниками пикантными фото, на которых засветила голую грудь.
Соответствующие снимки 44-летняя артистка опубликовала на своей странице в Instagram. На них она позировала в белом пиджаке, под который не надела бюстгальтер. Свой образ Могилевская дополнила массивными украшениями.
Наталья Могилевская
Фото: instagram/nataliya_mogilevskaya
"Эти фото для меня как символ новой страницы. Начать все с белого листа – вот настроение этого месяца", – написала певица.
Наталья Могилевская засветила голую грудь
Фото: instagram/nataliya_mogilevskaya
Соблазнительная Наталья Могилевская
Фото: instagram/nataliya_mogilevskaya
Отметим, что поклонники пришли в восторг от новых фото Могилевской и засыпали ее комплиментами.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Могилевская порадовала поклонников пикантным фото, на котором позировала в сексуальном платье.
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