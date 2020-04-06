Выходит замуж? 44-летняя Могилевская в свадебном платье удивила фанов

Популярная украинская певица Наталья Могилевская заинтриговала поклонников новым снимком.

Так, на нем 44-летняя звезда позировала в свадебном платье и фате. Соответствующее фото она опубликовала на своей странице в Instagram.

Наталья Могилевская Фото instagram/nataliya_mogilevskaya

"Свадьба в эфире 1+1. Как Вам? Кто смотрел?", – подписала публикацию Могилевская.

Наталья Могилевская Фото instagram/nataliya_mogilevskaya

Отметим, что в комментариях к публикации поклонники начали спрашивать, что значит это фото. Многих интересовал вопрос: действительно ли Могилевская выходит замуж или она приняла участие в каком-то шоу.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Наталья Могилевская намекнула, что находится в статусе невесты. В частности, звезда призналась, что счастлива в новых отношениях, которые стали серьезными.

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