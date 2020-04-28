44-летняя Могилевская поделилась пикантным фото в платье без белья

Популярная украинская певица Наталья Могилевская порадовала поклонников новым пикантным фото, на котором позировала в сексуальном платье.

Соответствующую фотографию знаменитость опубликовала на своей странице в Instagram.

Наталья Могилевская Instagram @nataliya_mogilevskaya

На фото Могилевская позирует в бархатном бежевом платье с эффектными вырезами, которое надела без белья. Так, высокий разрез подчеркнул стройные ноги артистки. Кроме того, в кадре Наталья соблазнительно обнажила плечо.

Фотография не оставила равнодушной поклонников знаменитости. В комментариях пользователи принялись засыпать певицу комплиментами, отмечая, что Могилевская выглядит просто роскошно.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что певица Наталья Могилевская опубликовала пикантное фото, на котором показала поцелуй в губы с певицей Ириной Билык.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!