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28 апреля • обновлено в 09:29
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44-летняя Могилевская поделилась пикантным фото в платье без белья

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Популярная украинская певица Наталья Могилевская порадовала поклонников новым пикантным фото, на котором позировала в сексуальном платье.

Соответствующую фотографию знаменитость опубликовала на своей странице в Instagram.

Наталья Могилевская

Наталья Могилевская

Instagram @nataliya_mogilevskaya

На фото Могилевская позирует в бархатном бежевом платье с эффектными вырезами, которое надела без белья. Так, высокий разрез подчеркнул стройные ноги артистки. Кроме того, в кадре Наталья соблазнительно обнажила плечо.

Фотография не оставила равнодушной поклонников знаменитости. В комментариях пользователи принялись засыпать певицу комплиментами, отмечая, что Могилевская выглядит просто роскошно.

44-летняя Могилевская поделилась пикантным фото в платье без белья
44-летняя Могилевская поделилась пикантным фото в платье без белья
44-летняя Могилевская поделилась пикантным фото в платье без белья
44-летняя Могилевская поделилась пикантным фото в платье без белья
44-летняя Могилевская поделилась пикантным фото в платье без белья
44-летняя Могилевская поделилась пикантным фото в платье без белья

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что певица Наталья Могилевская опубликовала пикантное фото, на котором показала поцелуй в губы с певицей Ириной Билык.

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Автор
Анна Михно
Персона
Наталья Могилевская
Место
Украина
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