44-летняя Канделаки сделала личное заявление о суррогатном материнстве

Генеральный продюсер российского канала "Матч ТВ" и телеведущая Тина Канделаки заявила, что задумалась о суррогатном материнстве.

С мужем Василием Бровко 44-летняя ведущая состоит в браке уже шесть лет, но общих детей у пары еще нет, говорится в интервью журналу Tatler.

"Если детей у нас и не будет, то суррогатное материнство станет одним из путей решения проблемы", – рассказала Тина.

Кроме того, живя в современном мире, который полон новых технологий, и будучи христианкой, Канделаки все же верит в таинство зачатия.

Тина Канделаки призналась, что задумалась о суррогатном материнстве Российская газета

Телеведущая отметила, что суррогатное материнство в будущем изменит отношения между людьми и станет очень популярным. По ее словам, на это повлияют изменения в экономике, когда многие профессии исчезнут.

Также Тина добавила, что суррогатное материнство "приведет к серьезнейшему пересмотру института отношений, а наличие партнера потеряет свою эксклюзивность".

Как сообщал OBOZREVATEL, телеведущая Тина Канделаки была поражена тем, что нападающий брестского "Динамо" Артем Милевский рассказал о сексе с ней.