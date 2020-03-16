44-летний Шура перенес экстренную операцию: подробности

44-летний российский певец Александр Медведев, более известный как Шура, перенес экстренную операцию – у артиста обнаружили грыжу в желудке.

Об этом звезда рассказал в программе "Звезды сошлись".

Шура sobesednik.ru

Так, по словам Шуры, он пришел в клинику на обычное обследование и неожиданно для себя оказался на больничной койке. По словам артиста, у него не было никаких симптомов.

"Ничего не болело, только изжога была", – сказал Шура.

Шура Instagram @shuramedvedev

Также на своей странице в Instagram певец опубликовал пост, в котором поделился подробностями о своем состоянии.

"Ну вот и настало время сказать, что мне пришлось недавно пережить! Снова я побывал в руках врачей, и снова чудо! Не хотел раньше говорить, но сейчас можно, чувствую себя прекрасно, после операции на четверты день поехал на гастроли. Около 20 лет страдал изжогой, никогда бы не подумал, что она может иметь такие страшные последствия. Пил таблетки и не задумывался, а в итоге операция", – рассказал артист.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Шура рассказал, как ему пришлось столкнуться со страшной болезнью. Так, по словам артиста, он вел разгульный способ жизни, употреблял наркотики. В результате у него диагностировали онкологию. Сейчас Шура признает свои ошибки, он полностью избавился от зависимости.

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