43-летняя звезда "Кадетства" взбудоражила сеть голым фото

Звезда сериала"Кадетство" Елена Захарова озадачила поклонников фото в микро-купальнике.

Снимками со своего отдыха актриса поделилась на своей странице в Instagram, где большинство поклонником обсыпали комплиментами звезду популярного сериала.

Захарова позирует Instagram Захаровой

Поза у актрисы действительно странная Instagram Захаровой

"Мне кажется,я уже немного загорела и отдохнула", - подписала Захарова свои фото в купальнике. Некоторые отметили, что не смотря на возраст, актриса в прекрасной форме, однако посоветовали ей тщательней подбирать купальник и ракурс снимков.

"Фотограф конечно еще тот "профессионал"..Ужасные ракурсы и купальник тоже", "Господи, худая то какая", "А наша Полина Сергеевна все также хороша", - писали в комментариях под фото.

Актриса в "Кадетстве" играла роль Полины Сергеевной

В 2017 году актриса родила дочь Instagram Захаровой

Как писал OBOZREVATEL, первенца Захарова родила в 2011 году, однако через 8 месяцев малышка умерла. В 2017 году Захарова снова стала матерью.

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