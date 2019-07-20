43-летняя звезда "Кадетства" взбудоражила сеть голым фото

Звезда сериала"Кадетство" Елена Захарова озадачила поклонников фото в микро-купальнике.
Снимками со своего отдыха актриса поделилась на своей странице в Instagram, где большинство поклонником обсыпали комплиментами звезду популярного сериала.
Захарова позирует
Instagram Захаровой
Поза у актрисы действительно странная
Instagram Захаровой
"Мне кажется,я уже немного загорела и отдохнула", - подписала Захарова свои фото в купальнике. Некоторые отметили, что не смотря на возраст, актриса в прекрасной форме, однако посоветовали ей тщательней подбирать купальник и ракурс снимков.
"Фотограф конечно еще тот "профессионал"..Ужасные ракурсы и купальник тоже", "Господи, худая то какая", "А наша Полина Сергеевна все также хороша", - писали в комментариях под фото.
Актриса в "Кадетстве" играла роль Полины Сергеевной
В 2017 году актриса родила дочь
Instagram Захаровой
Как писал OBOZREVATEL, первенца Захарова родила в 2011 году, однако через 8 месяцев малышка умерла. В 2017 году Захарова снова стала матерью.
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