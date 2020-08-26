Звезда российского шоу "Дом-2" Степан Меньщиков впервые стал отцом – у него родилась дочь.

О пополнении в семье сообщила жена 43-летней знаменитости Ангелина Монах, опубликовав фото новорожденной малышкой, сделанное в родильной палате.

"Родила. Девчуля, 3140 граммов", – отметила избранница Меньщикова.

Степан Меньщиков и Ангелина Монах стали родителями (Instagram Ангелины Монах)

Отметим, что пользователи в комментариях к публикации стали поздравлять новоиспеченных родителей.

"Поздравляю! Желаю крепкого здоровья малышке и вам гармонии в семье", "Поздравляю! Малышке здоровья, родителям мудрости и терпения!", "Примите поздравления. Пусть доченька растет самой счастливой, на радость родителям", – написали люди.

43-летняя звезда "Дом-2" Меньщиков впервые стал отцом. Фото

43-летняя звезда "Дом-2" Меньщиков впервые стал отцом. Фото

43-летняя звезда "Дом-2" Меньщиков впервые стал отцом. Фото

К слову, для Меньщикова это первый ребенок, а для Ангелины – третий. У женщины есть две взрослые дочери, одна из которых недавно подарила ей внука.

Степан Меньщиков и Ангелина Монах (Instagram Ангелины Монах)

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее звезда "Дом-2" Степан Меньщиков публиковал снимок, на котором его беременная жена Ангелина позировала полностью обнаженной.

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