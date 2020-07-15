43-летняя звезда "Дом-2" Меньщиков тайно женился: первые фото со свадьбы

Ольга Веркалец Люди 12:23, 15.07.2020

Звезда "Дом-2" Степан Меньщиков 7 июля официально зарегистрировал свои отношения с Ангелиной Монах, которая также участвовала в реалити-шоу, в Новомосковском отделе ЗАГС (Москва, Россия).

Счастливым событием мужчина поделился в своем Instagram-аккаунте. Меньщиков был на регистрации брака в белых брюках и клетчатом пиджаке. Монах выбрала свадебное платье с высокой талией, ведь ждет ребенка (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Самая любимая и самая красивая! Самая нежная и любящая! Жена! Просматриваю фотографии и не верю, что теперь все официально. Твой выбор букета, платья: каждая деталь твоего образа в наш день были прекрасны! Люблю тебя!" – написал Меньщиков.

Беременная Ангелина Монах
Instagram @stepanvalerich

Отпраздновать событие пара планирует в сентябре 2020 года. Свадьбу хотят устроить в стиле русского дворянства.

"Друзья и близкие гости, знакомые и коллеги, пресса, карета, запряженная тройкой лошадей, медведь, цыгане, выступление звезд российской эстрады и пир. Геля (Ангелина. – Ред.), безусловно, возьмет мою фамилию. А свадебные костюмы будут стилизованы под эпоху конца 19-го века", – рассказывал ранее Меньщиков "СтарХиту".

Как сообщал OBOZREVATEL, российская телеведущая Ольга Бузова попала в скандал из-за того, что вышла пьяная в эфир реалити "Дом-2".

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