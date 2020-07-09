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43-летняя Орейро засветила голую грудь на пикантном фото

Кристина Долматова
Люди
1,5 т.
43-летняя Орейро засветила голую грудь на пикантном фото

Знаменитая уругвайская актриса и певица Наталья Орейро поделилась с поклонниками пикантным фото.

Соответствующим снимком 43-летняя звезда поделилась на личной странице в Instagram. На нем она позировала в одной лишь пышной юбке, прикрыв обнаженную грудь руками.

Наталья Орейро засветила голую грудь на камеру (Instagran Натальи Орейро)

Наталья Орейро засветила голую грудь на камеру (Instagran Натальи Орейро)

Отметим, что поклонники в комментариях под фотографией засыпали звезду комплиментами и признаниями в любви.

"Красота, очень любим тебя! Ты прекрасна", "Ну что за шикарная женщина", "Богиня", "Сексуальная леди", – написали люди.

43-летняя Орейро засветила голую грудь на пикантном фото

43-летняя Орейро засветила голую грудь на пикантном фото

43-летняя Орейро засветила голую грудь на пикантном фото

43-летняя Орейро засветила голую грудь на пикантном фото

43-летняя Орейро засветила голую грудь на пикантном фото

43-летняя Орейро засветила голую грудь на пикантном фото

43-летняя Орейро засветила голую грудь на пикантном фото

43-летняя Орейро засветила голую грудь на пикантном фото

Как сообщал OBOZREVATEL, в России нашли двойника звезды "Дикого ангела" Натальи Орейро.

шоу-бизнесшоуНаталия Орейро
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