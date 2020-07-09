Знаменитая уругвайская актриса и певица Наталья Орейро поделилась с поклонниками пикантным фото.

Соответствующим снимком 43-летняя звезда поделилась на личной странице в Instagram. На нем она позировала в одной лишь пышной юбке, прикрыв обнаженную грудь руками.

Наталья Орейро засветила голую грудь на камеру (Instagran Натальи Орейро)

Отметим, что поклонники в комментариях под фотографией засыпали звезду комплиментами и признаниями в любви.

"Красота, очень любим тебя! Ты прекрасна", "Ну что за шикарная женщина", "Богиня", "Сексуальная леди", – написали люди.

43-летняя Орейро засветила голую грудь на пикантном фото

43-летняя Орейро засветила голую грудь на пикантном фото

43-летняя Орейро засветила голую грудь на пикантном фото

43-летняя Орейро засветила голую грудь на пикантном фото

Как сообщал OBOZREVATEL, в России нашли двойника звезды "Дикого ангела" Натальи Орейро.