43-летняя Милла Йовович в третий раз станет мамой

Голливудская звезда украинского происхождения Милла Йовович в третий раз станет мамой.

Этой радостной новостью актриса поделилась на своей странице в Instagram. Так, она опубликовала фото, на котором продемонстрировала округлившийся животик. Отметим, что Йовович также рассекретила стать ребенка — они с супругом, режиссером Полом Андерсоном, ждут девочку.

Милла Йовович Фото из Instagram

"После того, как я узнала, что была беременна 13 недель назад, у меня возникла смесь чувств — от полной радости до ужаса. Из-за моего возраста и прерванной последней беременности я не хотела слишком быстро привязываться к этому потенциальному ребенку. Последние несколько месяцев моя семья и я жили на булавках и иголках, ожидая, когда появятся разные результаты тестов, и проводя большую часть нашего времени в кабинетах врачей. Слава Богу, все хорошо. И мы узнали, что мы благословлены девочкой", — написала Милла.

Милла Йовович в третий раз станет мамой Фото из Instagram

Напомним, что у Йовович и Андерсона уже подрастают две малышки: 11-летняя Эва Габо Андерсон и 4-летняя Дашиэл Иден Йовович-Андерсон. Также актрисе пришлось сделать экстренный аборт два года назад. На сроке 4,5 месяца у Миллы начались преждевременные роды.

Как сообщал OBOZREVATEL, Милла Йовович продемонстрировала сексуальный и эффектный образ на Каннском кинофестивале-2018. Она позировала фотографам в платье с глубоким декольте и открытой спиной от Prada.

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