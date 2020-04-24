43-летняя Кравец вызвала ажиотаж фото без макияжа: как выглядит

Анна Михно Люди 11:46, 24.04.2020 Обновлено: 11:50, 24.04.2020

Звезда студии "Квартал 95" и актриса проекта "Женский Квартал" Елена Кравец восхитила сеть снимком, на котором она позировала без макияжа.

Фотографию знаменитость опубликовала на личной странице в социальной сети Instagram.

Елена Кравец
24.tv

В подписи к фото Елена призналась, что кадр сделал ее маленький сын – 4-летний Иван. На снимке Кравец сфотографирована в черной толстовке с надписью на голубом фоне "Фредди Меркьюри".

При этом актриса позирует без капли косметики, а волосы взъерошены.

Поклонники, увидев новую фотографию знаменитости, пришли в восторг от естественной красоты Елены. В комментариях пользователи засыпали актрису комплиментами.

"Какая вы красивая женщина", "Улыбка супер", "Такая красивая", "Идеальная", "Вы безумно красивая", – восхищались в сети.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Елена Кравец призналась, что устала от тем, на которые они шутят в "Вечернем квартале".

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