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8 мая • обновлено в 04:36
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42-летняя звезда "Универа" с Украины сверкнула фигурой. Фото

1.7т
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Российская актриса украинского происхождения, звезда сериала "Универ" Валентина Рубцова восхитила сеть своим внешним видом. Так, она позировала в купальнике стоя на балконе, демонстрируя поклонникам стройное тело.

Фото артистка разместила на своей странице в социальной сети Instagram.

42-летняя звезда "Универа" с Украины сверкнула фигурой. Фото

instagram.com/yalav

"Красавица наша. Отлично выглядишь", "Ну красиво, что сказать", "Вам 42? Вам 18!", "Вот это фигурка!", "Красавица", "Звезда", "Валентина, выглядите великолепно", - комментируют фото в сети.

42-летняя звезда "Универа" с Украины сверкнула фигурой. Фото
42-летняя звезда "Универа" с Украины сверкнула фигурой. Фото
42-летняя звезда "Универа" с Украины сверкнула фигурой. Фото
42-летняя звезда "Универа" с Украины сверкнула фигурой. Фото
42-летняя звезда "Универа" с Украины сверкнула фигурой. Фото

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Валентина Рубцова предстала перед поклонниками в весьма необычном образе. Актриса опубликовала фото, на котором позировала в гриме, который прибавил ей несколько десятков килограммов.

Самые красивые фотографии звезд, моделей и актрис - в нашем Instagram.

Автор
Мария Дидык
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Артиллерист Моня
Артиллерист Моня
Восхитила?????вы что слепые или шутите????да нет у нее ни лица ни фигуры))от насмешишли))))у меня у тещи а ей 55 фигура лучше)))))))
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