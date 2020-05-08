42-летняя звезда "Универа" с Украины сверкнула фигурой. Фото

Российская актриса украинского происхождения, звезда сериала "Универ" Валентина Рубцова восхитила сеть своим внешним видом. Так, она позировала в купальнике стоя на балконе, демонстрируя поклонникам стройное тело.

Фото артистка разместила на своей странице в социальной сети Instagram.

instagram.com/yalav

"Красавица наша. Отлично выглядишь", "Ну красиво, что сказать", "Вам 42? Вам 18!", "Вот это фигурка!", "Красавица", "Звезда", "Валентина, выглядите великолепно", - комментируют фото в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Валентина Рубцова предстала перед поклонниками в весьма необычном образе. Актриса опубликовала фото, на котором позировала в гриме, который прибавил ей несколько десятков килограммов.

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