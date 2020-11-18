42-летняя Василиса Фролова беременна первенцем. Фото

42-летняя украинская телеведущая Василиса Фролова объявила о своей беременности.

По ее словам, она не зацикливалась на этом вопросе. Женщина просто перестала верить в то, что может забеременеть. Об этом она заявила в интервью "Elle.ua" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Фролова рассказала, что ритм ее жизни никак не изменился. Наоборот – ведущая стала работать еще больше.

"Я по-прежнему веду ежедневно прямые эфиры на "Прямом" канале и программу на Радио НВ. Разве что теперь вместо круглосуточных новостных информационных потоков, в которых я непрерывно пребывала, я погрузилась в беременные приложения и влоги "овуляшек" на YouTube. Оказалось, это так занимательно", – сказала звезда.

Василиса Фролова объявила о своей беременности "Elle.ua"

Василиса Фролова объявила о своей беременности "Elle.ua"

Она отметила, что беременность – это чудо. По ее словам, эта волшебная блаженность позволяет не видеть ничего плохого.

"Это роскошный и упоительный период, который я желаю пережить каждой", – добавила Фролова.

Василиса Фролова объявила о своей беременности "Elle.ua"

Василиса Фролова объявила о своей беременности "Elle.ua"

Василиса Фролова объявила о своей беременности "Elle.ua"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Василиса Фролова в эфире украинской программы позволила себе громкие и агрессивные высказывания против украинских песенных квот на радио.