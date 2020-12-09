42-летняя Лорак вызвала критику "образом Кардашьян": какие еще скандалы возникали из-за ее внешности

42-летняя украинская певица Ани Лорак нарвалась на критику в сети из-за своего концертного наряда, который ее поклонникам показался "неудачной копией" образа Ким Кардашьян.

Певица довольно часто сталкивается с хейтом из-за своих образов или внешности – ее иногда обвиняют в излишней вульгарности или неудачных пластических операциях. OBOZREVATEL решил напомнить, за что критиковали Ани Лорак на протяжении 2020 года.

Ким Кардашьян "на минималках"

Так, в начале декабря артистка появилась на концерте "Песня года" в Москве в однотонном сверкающем костюме телесного цвета. Особое внимание пользователей Instagram привлекли таке детали как сапоги-колготки на очень высоком каблуке и пиджак специфического кроя, который визуально расширяет область бедер.

Лорак появилась на публике в наряде, из-за которого ее сравнили с Кардашьян. Instagram Ани Лорак

Лорак раскритиковали из-за неудачного образа Ким Кардашьян. Instagram Ани Лорак

Именно из-за особого фасона пиджака Лорак заподозрили в "подражании" американской теледивы Ким Кардашьян. Такой эксперимент со стилем не понравился поклонникам звезды, о чем они и написали в комментариях под опубликованными снимками в социальной сети.

Лорак сравнили с Ким Кардашьян. Instagram Ани Лорак

Ани Лорак сравнили с Кардашьян. Instagram Ани Лорак

Образ Лорак раскритиковали в сети. Instagram Ани Лорак

Лорак раскритиковали за наряд "Ким Кардашьян". Instagram Ани Лорак

Лорак сравнили с Дженнифер Лопес. Instagram Ани Лорак

Наряд Лорак не понравился поклонникам. Instagram Ани Лорак

Концертный наряд Лорак не понравился фанатам. Instagram Ани Лорак

Концертный образ Лорак не понравился фанатам. Instagram Ани Лорак

"Губы на половину лица": критика из-за пластических операций

42-летняя Ани Лорак периодически нарывается на бурную критику из-за изменений своей внешности. Фанаты артистки то и дело замечают, как меняется форма ее губ, скул и разреза глаз. Многие из них пишут под ее снимками о том, что они не узнают любимую артистку и призывают ее остановиться. Якобы из-за пластики и использования филлеров она "испортила свою естественную красоту".

Ани Лорак уличили в пластике. Instagram Ани Лорак

Впрочем, сама звезда никак не комментирует нападки хейтеров и не подтверждает наличие постороннего вмешательства в свою внешность. Однако невооруженным взглядом можно отметить изменения, которые произошли с ее лицом за последние 10 лет.

Ани Лорак после пластики губ. Instagram Ани Лорак

Лорак в 2009 году. Instagram Ани Лорак

Ани Лорак 20 лет назад . Instagram Ани Лорак

Как выглядела Ани Лорак в юности. Instagram Ани Лорак

Скучный гардероб "без фантазии"

Известный российский историк моды и ведущий шоу "Модный приговор" Александр Васильев раскритиковал стиль Ани Лорак. Так, по мнению Васильева, у артистки нет экстравагантности или сексуального посыла. Он отметил, что образы Лорак выглядят сдержанно, без фантазии и индивидуальности.

Гардероб Лорак назвали "скучным". Instagram Ани Лорак

"Все время голая!" Как критиковали концертные образы Лорак

Несмотря на то, что многие стилисты время от времени называют светские образы Ани Лорак скучными и неинтересными, артистка все же нередко появлялась на публике в откровенных нарядах. В частности, большинство ее концертных костюмов становились объектами насмешек в сети из-за своей откровенности.

Откровенное платье Ани Лорак. Instagram Ани Лорак

Купальники, платья с ультраглубоким вырезом в области декольте – то, что чаще всего критикуют фанаты Ани Лорак. Но, стоит отметить, что в последнее время она все реже выходит на публику в "полуголых" нарядах.

Лорак раскритиковали за платье с глубоким декольте. Instagram Ани Лорак

Лорак вышла на сцену в купальнике. Instagram Ани Лорак

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Ани Лорак презентовала клип на песню "Страдаем и любим" и разочаровала своих фанатов. Происходящее в кадре сравнили с "вечеринкой в наркопритоне".