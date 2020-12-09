42-летняя Лорак вызвала критику "образом Кардашьян": какие еще скандалы возникали из-за ее внешности

42-летняя украинская певица Ани Лорак нарвалась на критику в сети из-за своего концертного наряда, который ее поклонникам показался "неудачной копией" образа Ким Кардашьян.

Певица довольно часто сталкивается с хейтом из-за своих образов или внешности – ее иногда обвиняют в излишней вульгарности или неудачных пластических операциях. OBOZREVATEL решил напомнить, за что критиковали Ани Лорак на протяжении 2020 года.

Ким Кардашьян "на минималках"

Так, в начале декабря артистка появилась на концерте "Песня года" в Москве в однотонном сверкающем костюме телесного цвета. Особое внимание пользователей Instagram привлекли таке детали как сапоги-колготки на очень высоком каблуке и пиджак специфического кроя, который визуально расширяет область бедер.

Именно из-за особого фасона пиджака Лорак заподозрили в "подражании" американской теледивы Ким Кардашьян. Такой эксперимент со стилем не понравился поклонникам звезды, о чем они и написали в комментариях под опубликованными снимками в социальной сети.

"Губы на половину лица": критика из-за пластических операций

42-летняя Ани Лорак периодически нарывается на бурную критику из-за изменений своей внешности. Фанаты артистки то и дело замечают, как меняется форма ее губ, скул и разреза глаз. Многие из них пишут под ее снимками о том, что они не узнают любимую артистку и призывают ее остановиться. Якобы из-за пластики и использования филлеров она "испортила свою естественную красоту".

Впрочем, сама звезда никак не комментирует нападки хейтеров и не подтверждает наличие постороннего вмешательства в свою внешность. Однако невооруженным взглядом можно отметить изменения, которые произошли с ее лицом за последние 10 лет.

Скучный гардероб "без фантазии"

Известный российский историк моды и ведущий шоу "Модный приговор" Александр Васильев раскритиковал стиль Ани Лорак. Так, по мнению Васильева, у артистки нет экстравагантности или сексуального посыла. Он отметил, что образы Лорак выглядят сдержанно, без фантазии и индивидуальности.

"Все время голая!" Как критиковали концертные образы Лорак

Несмотря на то, что многие стилисты время от времени называют светские образы Ани Лорак скучными и неинтересными, артистка все же нередко появлялась на публике в откровенных нарядах. В частности, большинство ее концертных костюмов становились объектами насмешек в сети из-за своей откровенности.

Купальники, платья с ультраглубоким вырезом в области декольте – то, что чаще всего критикуют фанаты Ани Лорак. Но, стоит отметить, что в последнее время она все реже выходит на публику в "полуголых" нарядах.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Ани Лорак презентовала клип на песню "Страдаем и любим" и разочаровала своих фанатов. Происходящее в кадре сравнили с "вечеринкой в наркопритоне".