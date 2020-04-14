42-летняя Климова завела сеть пикантным фото в костюме школьницы

Российская актриса Екатерина Климова порадовала поклонников провокационной фотографией, на которой позировала в костюме школьницы.

Так, пикантный снимок появился на личной странице 42-летней знаменитости в Instagram.

Екатерина Климова fromua.news

На фото Екатерина позирует в школьной форме, с двумя хвостиками и бантами, а также в очках.

"Снова в школу! Самое время заняться саморазвитием", – такой подписью сопроводила публикацию звезда.

Новая фотография вызвала бурные эмоции у подписчиков Климовой. В комментариях пользователи засыпали актрису комплиментами.

"Климовой пять за внешний вид", "Мне бы такую одноклассницу", "Просто огонь", "Секси-школьница", – восхищались поклонники.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Екатерина Климова порадовала поклонников архивными фото, на которых она позирует в короткой юбке и соблазнительном топе.