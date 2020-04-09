42-летняя Климова взбудоражила фото в мокром топе и мини-юбке

Российская актриса Екатерина Климова порадовала поклонников архивными фото, на которых она позирует в короткой юбке и соблазнительном топе.

Фотографии были опубликованы на странице знаменитости в Instagram.

Екатерина Климова Instagram @klimovagram

Так, снимки были сделаны во время летнего отпуска Екатерины со своими детьми. В кадре звездное семейство позирует на пляже.

Однако внимание поклонников привлекла Климова, которая надела для фотосессии соблазнительный наряд. Он выгодно подчеркнул роскошную фигуру актрисы: ее стройные ноги, подтянутый пресс, тонкую талию.

Екатерина Климова с детьми Instagram @klimovagram

Екатерина Климова с детьми Instagram @klimovagram

Екатерина Климова с детьми Instagram @klimovagram

Пользователи засыпали знаменитость комплиментами.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Екатерина Климова завела сеть горячими фото в купальнике. На снимках актриса сфотографирована во время отдыха на пляже.