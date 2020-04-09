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9 апреля • обновлено в 09:09
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42-летняя Климова взбудоражила фото в мокром топе и мини-юбке

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Российская актриса Екатерина Климова порадовала поклонников архивными фото, на которых она позирует в короткой юбке и соблазнительном топе.

Фотографии были опубликованы на странице знаменитости в Instagram.

Екатерина Климова

Екатерина Климова

Instagram @klimovagram

Так, снимки были сделаны во время летнего отпуска Екатерины со своими детьми. В кадре звездное семейство позирует на пляже.

Однако внимание поклонников привлекла Климова, которая надела для фотосессии соблазнительный наряд. Он выгодно подчеркнул роскошную фигуру актрисы: ее стройные ноги, подтянутый пресс, тонкую талию.

Екатерина Климова с детьми

Екатерина Климова с детьми

Instagram @klimovagram

Екатерина Климова с детьми

Екатерина Климова с детьми

Instagram @klimovagram

Екатерина Климова с детьми

Екатерина Климова с детьми

Instagram @klimovagram

Пользователи засыпали знаменитость комплиментами.

42-летняя Климова взбудоражила фото в мокром топе и мини-юбке
42-летняя Климова взбудоражила фото в мокром топе и мини-юбке
42-летняя Климова взбудоражила фото в мокром топе и мини-юбке
42-летняя Климова взбудоражила фото в мокром топе и мини-юбке
42-летняя Климова взбудоражила фото в мокром топе и мини-юбке
42-летняя Климова взбудоражила фото в мокром топе и мини-юбке

Читайте также на OBOZREVATEL, в чем секрет фигуры актрисы Екатерины Климовой, которая родила четверых детей, но осталась стройной.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Екатерина Климова завела сеть горячими фото в купальнике. На снимках актриса сфотографирована во время отдыха на пляже.

Кто из звезд ждет пополнения, а кто развелся - читайте в нашем Instagram!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Анна Михно
Персона
Екатерина Климова
Место
Россия
Тег
Новости России
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