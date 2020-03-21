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21 марта • обновлено в 14:15
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42-летняя Климова восхитила сеть пляжным фото и похвасталась оголенными ногами

3.9т
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Российская актриса Екатерина Климова показала нежное фото из пляжа, чем вызвала волну комплиментов в сети.

Чувственная фотография появилась на личной странице знаменитости в Instagram.

Екатерина Климова

Екатерина Климова

Кино-Театр.РУ

Артистка показала снимок, на котором в коротких шортах идет вдоль берега. На фото Климова изображена со спины, демонстрируя подтянутые стройные ноги.

Поклонники артистки пришли в восторг от нежного фото Екатерины. Многие в комментариях похвалили внешность 42-летней актрисы, а также процитировали слова из известной песни "Я готов целовать песок, по которому ты ходила".

42-летняя Климова восхитила сеть пляжным фото

42-летняя Климова восхитила сеть пляжным фото

42-летняя Климова восхитила сеть пляжным фото

Читайте также на OBOZREVATEL, в чем секрет фигуры актрисы Екатерины Климовой, которая родила четверых детей, но осталась стройной.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Екатерина Климова завела сеть горячими фото в купальнике. На снимках актриса сфотографирована во время отдыха на пляже.

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Автор
Ева Романова
Персона
Екатерина Климова
Тег
шоу-бизнес
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