42-летняя Климова восхитила сеть пляжным фото

Российская актриса Екатерина Климова показала нежное фото из пляжа, чем вызвала волну комплиментов в сети.

Чувственная фотография появилась на личной странице знаменитости в Instagram.

Екатерина Климова Кино-Театр.РУ

Артистка показала снимок, на котором в коротких шортах идет вдоль берега. На фото Климова изображена со спины, демонстрируя подтянутые стройные ноги.

Поклонники артистки пришли в восторг от нежного фото Екатерины. Многие в комментариях похвалили внешность 42-летней актрисы, а также процитировали слова из известной песни "Я готов целовать песок, по которому ты ходила".

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Екатерина Климова завела сеть горячими фото в купальнике. На снимках актриса сфотографирована во время отдыха на пляже.

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