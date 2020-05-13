"Мамина копия": Климова восхитила сеть фото с 4-летней дочерью

Российская актриса Екатерина Климова показала трогательные фото с четырехлетней дочерью Беллой.

Соответствующие снимки она опубликовала на своей странице в Instagram. На них мама и дочь позировали на кровати в обнимку. А также на одном из кадров Белла трогала лицо Климовой маленькими ручками.

Екатерина Климова Фото: instagram/klimovagram

Екатерина Климова с дочерью Беллой Фото: instagram/klimovagram

Екатерина Климова с дочерью Беллой Фото: instagram/klimovagram

Екатерина Климова Фото: instagram/klimovagram

Поклонники умилились семейными кадрами. Многие фанаты актрисы написали, что Белла очень на нее похожа.

"Невероятно милые и красивые", "Вы такие классные", "Мамина копия", "В Белле вижу вас, Катя", "Мамины глаза", "Трогательно", – написали они.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Екатерина Климова порадовала поклонников архивными фото, на которых она позировала в короткой юбке и соблазнительном топе.

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