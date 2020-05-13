"Мамина копия": Климова восхитила сеть фото с 4-летней дочерью

Российская актриса Екатерина Климова показала трогательные фото с четырехлетней дочерью Беллой.
Соответствующие снимки она опубликовала на своей странице в Instagram. На них мама и дочь позировали на кровати в обнимку. А также на одном из кадров Белла трогала лицо Климовой маленькими ручками.
Екатерина Климова
Фото: instagram/klimovagram
Екатерина Климова с дочерью Беллой
Фото: instagram/klimovagram
Екатерина Климова с дочерью Беллой
Фото: instagram/klimovagram
Екатерина Климова
Фото: instagram/klimovagram
Поклонники умилились семейными кадрами. Многие фанаты актрисы написали, что Белла очень на нее похожа.
"Невероятно милые и красивые", "Вы такие классные", "Мамина копия", "В Белле вижу вас, Катя", "Мамины глаза", "Трогательно", – написали они.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Екатерина Климова порадовала поклонников архивными фото, на которых она позировала в короткой юбке и соблазнительном топе.
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