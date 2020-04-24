42-летняя Чехова взбудоражила сеть постельным фото

Российская телеведущая Анфиса Чехова порадовала своих поклонников пикантной фотографией в постели.

Так, соблазнительный снимок знаменитость опубликовала на личной странице в Instagram.

Анфиса Чехова Instagram @achekhova

В кадре полуобнаженная Анфиса сексуально позирует на кровати. Голое тело телеведущая прикрыла одеялом.

Поклонники не смогли пройти мимо эффектного кадра Чеховой. В комментариях пользователи восхитились красотой знаменитости.

"Лучшая", "Богиня", "Анфиса, вы умница и красавица", "Фото очень красивое. Вы умеете позировать", "Шикарная женщина", "Какое красивое фото... Какие стройные и красивые ноги", – так комментировали фанаты публикацию.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что телеведущая Анфиса Чехова засветила пышные ягодицы в коротком платье.

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