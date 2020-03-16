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16 марта • обновлено в 10:23
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41-летняя Подкопаева похвасталась фигурой в купальнике

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Олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева поделилась снимком, на котором продемонстрировала стройную фигуру.

Так, соответствующая фотография появилась на личной странице спортсменки в Instagram.

Лилия Подкопаева

Лилия Подкопаева

Instagram @podkopayeva_official

На фото Подкопаева позирует на пляже в стильном купальнике, который выгодно подчеркнул ее идеальные формы.

"Все просто: ешь плохо выглядишь плохо. Не тренируешься выглядишь как человек, который не тренируется. Чудес после 40 не бывает на генетику уповай, а сам не плошай", такой подписью сопроводила Лилия фотографию.

Поклонники пришли в восторг от внешнего вида Подкопаевой, и засыпали ее комплиментами:

"Фигура у вас идеальная", "Вы в прекрасной форме", "Шикарная фигура", "Статуэтка", "С годами выглядите только лучше".

41-летняя Подкопаева похвасталась фигурой в купальнике
41-летняя Подкопаева похвасталась фигурой в купальнике
41-летняя Подкопаева похвасталась фигурой в купальнике
41-летняя Подкопаева похвасталась фигурой в купальнике
41-летняя Подкопаева похвасталась фигурой в купальнике
41-летняя Подкопаева похвасталась фигурой в купальнике

Как сообщал OBOZREVATEL, Подкопаева откровенно высказалась о войне на Донбассе. Олимпийская чемпионка заявила, что считает Россию страной-агрессором и очень болезненно переживает войну на ее родном Донбассе.

Самые красивые фотографии звезд, моделей и актрис - в нашем Instagram.

Автор
Анна Михно
Персона
Лилия Подкопаева
Место
Украина
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