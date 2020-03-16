41-летняя Подкопаева похвасталась фигурой в купальнике

Олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева поделилась снимком, на котором продемонстрировала стройную фигуру.
Так, соответствующая фотография появилась на личной странице спортсменки в Instagram.
Лилия Подкопаева
Instagram @podkopayeva_official
На фото Подкопаева позирует на пляже в стильном купальнике, который выгодно подчеркнул ее идеальные формы.
"Все просто: ешь плохо – выглядишь плохо. Не тренируешься – выглядишь как человек, который не тренируется. Чудес после 40 не бывает – на генетику уповай, а сам не плошай", – такой подписью сопроводила Лилия фотографию.
Поклонники пришли в восторг от внешнего вида Подкопаевой, и засыпали ее комплиментами:
"Фигура у вас идеальная", "Вы в прекрасной форме", "Шикарная фигура", "Статуэтка", "С годами выглядите только лучше".
Как сообщал OBOZREVATEL, Подкопаева откровенно высказалась о войне на Донбассе. Олимпийская чемпионка заявила, что считает Россию страной-агрессором и очень болезненно переживает войну на ее родном Донбассе.
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