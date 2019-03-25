40-летняя украинская знаменитость в третий раз станет мамой

40-летняя украинская гимнастка, олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева снова готовится к пополнению в семье.

В официальном Instagram проект "Світське життя" показал Подкопаеву с супругом на одном из светских мероприятий в столице.

Отмечается, что Лилия и ее муж Игорь побывали на церемонии награждения премии "Людина року". Гимнастка была приглашена не только в качестве гостьи, но и вручила премию в номинации "Спортсмен года" Александру Усику.

Возлюбленный Подкопаевой уже больше 25 лет живет в Атланте (США). Сама же звезда спорта воспитывает двоих детей - приемного сына Вадима и дочь Каролину (от брака с Тимофеем Нагорным).

Фото: lime.apostrophe.ua

Фото: lime.apostrophe.ua

Подробностей о третьем ребенке гимнастки проект не раскрыл.

Как писал ранее OBOZREVATEL, украинский артист Сергей Бабкин поделился в Instagram свежим фото с беременной супругой Снежаной. Свой пост он приурочил к Международному дню счастья, который отмечается 20 марта.

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