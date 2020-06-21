Голливудская актриса украинского происхождения Ольга Куриленко снялась в пикантной фотосессии для журнала Parismatch Magazine.

Соответствующим снимком звезда поделилась на личной странице в Instagram. На нем она позировала в рубашке, которую она расстегнула, засветив бюстгальтер. Свой образ Куриленко дополнила лосинами.

Ольга Куриленко (Instagram-аккаунт Ольги Куриленко)

Отметим, что поклонники не смогли пройти мимо пикантной публикации актрисы и засыпали ее комплиментами.

40-летняя Ольга Куриленко разделась для пикантной фотосессии

40-летняя Ольга Куриленко разделась для пикантной фотосессии

40-летняя Ольга Куриленко разделась для пикантной фотосессии

40-летняя Ольга Куриленко разделась для пикантной фотосессии

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ольга Куриленко делилась с поклонниками пикантным фото, на котором позировала полностью голой.