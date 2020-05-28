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28 мая • обновлено в 11:09
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40-летняя Куриленко едва прикрыла грудь сексуальным купальником

1.4т
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Голливудская актриса украинского происхождения Ольга Куриленко порадовала поклонников пикантной фотографией, на которой похвасталась соблазнительной фигурой.

Соответствующий снимок знаменитость опубликовала на своей странице в Instagram.

Ольга Куриленко

Ольга Куриленко

Instagram @olgakurylenkoofficial

Так, на фотографии Куриленко позирует в сексуальном темно-синем купальнике с глубоким вырезом, который едва прикрыл декольте звезды. В кадре Ольга приняла сексуальную позу, продемонстрировав все изгибы своей фигуры.

Поклонники пришли в восторг от эффектной фотографии знаменитости. Вскоре публикация Куриленко собрала более 60 тысяч лайков и почти тысячу комментариев.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Ольга Куриленко, которая ранее заявила, что она не является украинкой, так как "тест ДНК не показал наличия в ней украинской крови", оправдалась за скандальное заявление.

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Автор
Анна Михно
Персона
Ольга Куриленко
Место
США
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