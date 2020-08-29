Российская актриса Наталья Бочкарева поделилась с поклонниками пикантным фото, на котором засветила пышную грудь.

Соответствующий снимок 40-летняя звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позировала в шелковом халате, который надела на голое тело.

"За окном опять весь день льет дождь. Все вокруг настолько серое и пасмурное, что остается лишь принимать обстоятельства, смотреть фильмы, пить чай и читать книги", – написала Бочкарева.

Бочкарева засветила пышную грудь без белья (Instagram Натальи Бочкаревой)

Отметим, что поклонники не могли пройти мимо пикантной публикации актрисы. Они засыпали ее комплиментами.

"Очень сексуальное фото", "Какая вы красивая", "Ух, какая Наталья", "Изумительная", – написали люди.

40-летняя Бочкарева засветила пышную грудь без белья. Фото

40-летняя Бочкарева засветила пышную грудь без белья. Фото

40-летняя Бочкарева засветила пышную грудь без белья. Фото

40-летняя Бочкарева засветила пышную грудь без белья. Фото

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Наталья Бочкарева порадовала своих поклонников пикантным снимком. На фото актриса сняла с себя одежду и позировала полуобнаженной, прикрыв соблазнительные формы простыней.

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