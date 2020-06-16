39-летняя российская телезвезда показала лицо после пластики. Фото

Российская телеведущая и звезда сети Маша Малиновская сделала пластическую операцию век и изменила разрез глаз.

39-летняя ведущая похвасталась результатом операции на личной странице в Instagram. OBOZREVATEL предлагает посмотреть, как Малиновская выглядела до пластики.

"Это блефаропластика верхнего века и подтяжка верхней трети лица, которая называется "лисьи глазки", – рассказала поклонникам Маша.

Instagram Маши Малиновской Маша Малиновская показала фото после пластики

Также артистка уточнила, что с момента хирургического вмешательства прошло больше месяца, следовательно, операция была сделана в мае.

Отметим, Маша Малиновская на протяжении своей карьеры неоднократно прибегала к услугам пластического хирурга. Так, женщина несколько раз меняла форму губ, скул и делала подтяжки. Также Малиновская увеличивала грудь и меняла форму носа.

Как выглядела Маша Малиновская до последней пластической операции

Интересно, что после множества пластических операций, телеведущая откровенно призналась, что жалеет о некоторых хирургических вмешательствах. Так, она посоветовала поклонницам не делать операции на груди и не накачивать губы.

Instagram Маши Малиновской Так Малиновская выглядела до пластики век

Instagram Маши Малиновской Так Малиновская выглядела до пластики век

Instagram Маши Малиновской Так Малиновская выглядела до пластики век

Instagram Маши Малиновской Так Малиновская выглядела до пластики век

Маша Малиновская в начале карьеры: фото

Киноафиша Малиновская до и после пластики

Сплетник Малиновская до и после пластики

24СМИ Маша Малиновская в начале карьеры

Сплетник Маша Малиновская в начале карьеры

Сплетник Маша Малиновская в начале карьеры

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Маша Малиновская призналась, что в детстве была изнасилована. По словам звезды, эта страшная история произошла с ней и ее одноклассницей, когда они шли домой из школы.