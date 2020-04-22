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22 апреля • обновлено в 15:11
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39-летняя певица Слава разозлила танцем в трусах

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Российская певица Слава поделилась провокационным видео, на котором танцует в трусах и коротком топе.

Ролик знаменитость опубликовала на своей странице в Instagram.

Слава

Слава

aif.ru

Так, в кадре Слава танцует в комнате в полосатых трусах и коротком черном топе под зажигательную музыку.

"Я еще так вполне ничего мамуля! Плюс 5 кг, но, мне кажется, мне даже идет!", подписала видео знаменитость.

Впрочем, публикация вызвала бурные обсуждения в сети. Многие пользователи раскритиковали танцы Славы. В частности, поклонникам не понравилось, что певица появилась в кадре в одних трусах.

"В СССР закидали бы камнями": 39-летняя певица Слава разозлила танцем в трусах
"В СССР закидали бы камнями": 39-летняя певица Слава разозлила танцем в трусах
"В СССР закидали бы камнями": 39-летняя певица Слава разозлила танцем в трусах
"В СССР закидали бы камнями": 39-летняя певица Слава разозлила танцем в трусах
"В СССР закидали бы камнями": 39-летняя певица Слава разозлила танцем в трусах
"В СССР закидали бы камнями": 39-летняя певица Слава разозлила танцем в трусах
"В СССР закидали бы камнями": 39-летняя певица Слава разозлила танцем в трусах
"В СССР закидали бы камнями": 39-летняя певица Слава разозлила танцем в трусах
"В СССР закидали бы камнями": 39-летняя певица Слава разозлила танцем в трусах

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что старшая дочь российской певицы Славы Александра Морозова взбудоражила сеть пикантным фото.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Анна Михно
Персона
певица Слава
Место
Россия
Тег
Новости России
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