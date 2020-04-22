39-летняя певица Слава разозлила танцем в трусах

Российская певица Слава поделилась провокационным видео, на котором танцует в трусах и коротком топе.
Ролик знаменитость опубликовала на своей странице в Instagram.
Слава
aif.ru
Так, в кадре Слава танцует в комнате в полосатых трусах и коротком черном топе под зажигательную музыку.
"Я еще так вполне ничего мамуля! Плюс 5 кг, но, мне кажется, мне даже идет!", – подписала видео знаменитость.
Впрочем, публикация вызвала бурные обсуждения в сети. Многие пользователи раскритиковали танцы Славы. В частности, поклонникам не понравилось, что певица появилась в кадре в одних трусах.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что старшая дочь российской певицы Славы Александра Морозова взбудоражила сеть пикантным фото.
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