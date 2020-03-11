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11 марта • обновлено в 03:28
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39-летняя Бочкарева прикрыла голое тело простыней: горячее фото

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Скандальная российская актриса Наталья Бочкарева порадовала своих поклонников пикантной фотографией.

Снимок 39-летняя знаменитость опубликовала на личной странице в Instagram.

Наталья Бочкарева

Наталья Бочкарева

Instagram @natalia_bochkareva_official

На фото Бочкарева сняла с себя одежду и позировала полуобнаженной, прикрыв соблазнительные формы бордовой простыней. Завершали образ эффектная укладка и яркий макияж.

"Дорогие мои, как вы считаете, существует ли в реальной жизни какой-нибудь особый рецепт любви?", поинтересовалась у поклонников Бочкарева.

Впрочем, поклонники вместо ответа на вопрос актрисы принялись восхищаться внешним видом звезды:

Прикрылась только простыней: Бочкарева показала голое тело
Прикрылась только простыней: Бочкарева показала голое тело
Прикрылась только простыней: Бочкарева показала голое тело
Прикрылась только простыней: Бочкарева показала голое тело
Прикрылась только простыней: Бочкарева показала голое тело
Прикрылась только простыней: Бочкарева показала голое тело

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как актриса Наталья Бочкарева расплатилась за скандал с кокаином. Как стало известно, 23 января звезда сериала "Счастливы вместе" выставила на продажу свой Кадиллак: соответствующее объявление она сделала в Инстаграм.

С кем спят наши звезды - читай у нас в Instagram.

Автор
Анна Михно
Персона
Наталья Бочкарева
Место
Россия
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