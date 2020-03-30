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31 марта • обновлено в 02:51
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39-летняя Бочкарева показала пикантное фото из душа

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Скандальная российская актриса Наталья Бочкарева порадовала поклонников соблазнительной фотографией.

Так, снимок появился на личной странице знаменитости в Instagram.

Наталья Бочкарева

Наталья Бочкарева

Instagram @natalia_bochkareva_official

Судя по фото, Бочкарева только вышла из душа – актриса позирует с еще влажными волосами. Кроме того, Наталья сфотографировала себе обнаженной, прикрыв тело одним полотенцем.

"Вот вы часто пишете и говорите, что звезды красивые только потому, что на них всегда тонна косметики. И любого, если накрасить, можно сделать суперзвездой! А я считаю, что лучшая косметика для женщины - это все-таки ее чистота", – написала под фото актриса.

Поклонники не оставили без внимания провокационный кадр Бочкаревой, и засыпали ее комплиментами.

39-летняя Бочкарева показала пикантное фото из душа
39-летняя Бочкарева показала пикантное фото из душа
39-летняя Бочкарева показала пикантное фото из душа
39-летняя Бочкарева показала пикантное фото из душа
39-летняя Бочкарева показала пикантное фото из душа

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Наталья Бочкарева пришла на премьеру фильма "Джентльмены" с новым возлюбленным.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Анна Михно
Персона
Наталья Бочкарева
Место
Россия
Тег
Новости России
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