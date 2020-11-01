39-летняя Агилера поразила сексуальными формами в латексных платьях. Фото

Obozrevatel Люди 13:07, 1.11.2020 Обновлено: 13:43, 1.11.2020

Известная американская певица Кристина Агилера восхитила поклонников своей сексуальной фигурой.

На странице в Instagram знаменитость опубликовала серию фотографий в мистических образах на Хэллоуин 2020.

39-летняя Агилера примеряла на себе три образа, сделанные из латекса, которые подчеркнули изящные формы звезды.

На одних фотографиях певица появилась в образе чертенка.

Кристина Агилера опубликовала серию фотографий в мистических образах на Хэллоуин 2020.
Instagram
Кристина Агилера предстала в образе чертенка.
Instagram

Позже артистка добавила фото в латексном красном платье с аксессуаром в виде лампы Алладина.

Кристина Агилера поразила фанатов сексуальными формами.
Instagram
Кристина Агилера показала три образа на Хэллоуин 2020.
Instagram

В последнем образе на Хэллоуин 2020 Агилера предстала перед поклонниками в виде инопланетного существа, словно из мистического блокбастера.

Кристина Агилера в образе инопланетного существа.
Instagram

"Ты королева Хэллоуина", "Ты очень сексуальная", "О боже, это чересчур горячо", – писали фолловеры под снимками певицы.

Не так давно OBOZREVATEL писал о том, что Кристина Агилера полностью разделась ради ЛГБТ.

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