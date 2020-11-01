39-летняя Агилера поразила сексуальными формами в латексных платьях. Фото
Известная американская певица Кристина Агилера восхитила поклонников своей сексуальной фигурой.
На странице в Instagram знаменитость опубликовала серию фотографий в мистических образах на Хэллоуин 2020.
39-летняя Агилера примеряла на себе три образа, сделанные из латекса, которые подчеркнули изящные формы звезды.
На одних фотографиях певица появилась в образе чертенка.
Позже артистка добавила фото в латексном красном платье с аксессуаром в виде лампы Алладина.
В последнем образе на Хэллоуин 2020 Агилера предстала перед поклонниками в виде инопланетного существа, словно из мистического блокбастера.
"Ты королева Хэллоуина", "Ты очень сексуальная", "О боже, это чересчур горячо", – писали фолловеры под снимками певицы.
Не так давно OBOZREVATEL писал о том, что Кристина Агилера полностью разделась ради ЛГБТ.