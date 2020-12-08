38-летняя Кухар сделала признание о рождении третьего ребенка

Украинская прима-балерина, актриса и судья шоу "Танці з зірками" Екатерина Кухар рассказала, что хотела бы стать мамой в третий раз.

Так, в эксклюзивном интервью для OBOZREVATEL балерина отметила, что они с супругом – артистом балета Александром Стояновым часто обсуждают эту тему. По ее словам, инициатива в большинстве случаев исходит от мужчины.

"Я с регулярной завидностью задумываюсь о пополнении в семье. Особенно, когда об этом напоминает Александр", – отметила балерина.

Екатерина Кухар и Александр Стоянов. Instagram Александра Стоянова

Звезда также пошутила, что ребенок может появиться на свет, если в стране введут локдаун и они с супругом будут много времени проводить дома, а не уделять все внимание работе.

"Если еще раз в Украине введут один локдаун, возможно, в нашей семье появится третий ребенок", – пошутила Кухар.

Кухар и Стоянов с детьми. KP.UA

Напомним, звездная пара украинского балета – Екатерина Кухар и Александр Стоянов – вместе прожили 12 лет. Пара долгое время пребывала в гражданском браке, официально они поженились в США в 2018 году, спустя 10 лет совместной жизни. В сентябре 2019 они также устроили публичную церемонию в прямом эфире на шоу "Танці з зірками".

Стоянов и Кухар воспитывают двоих детей – сына Тимура и дочку Анастасию.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Екатерина Кухар рассказала о женской конкуренции в большом балете. Она отметила, что ее пытались подставить разными способами: вырезали мех на шубе, рассыпали стекло на ступеньках в надежде, что она порежет ноги перед спектаклем, и многими другими методами.