Главная Новости
4 марта • обновлено в 03:38
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Люди

38-летняя Бритни Спирс взбудоражила горячими фото с полуголым женихом

1.5т
Читать материал на украинском

Американская певица Бритни Спирс поделилась серией пикантных фотографий со своим возлюбленным, 26-летним фитнес-тренером Сэмом Асгари.

Горячие кадры были опубликованы на личной странице знаменитости в Instagram.

Бритни Спирс

Бритни Спирс

glamour.ru

Так, на фотографиях Бритни в откровенном кружевном боди с очень глубоким вырезом позирует в объятиях своего бойфренда. При этом, сам Асгари сфотографирован в одних лишь трусах.

"С днем рождения этого мужчину! Я обожаю и люблю его больше, чем кого-либо...", – подписала один из снимков Бритни.

Бритни Спирс и Сэм Асгари

Бритни Спирс и Сэм Асгари

Instagram @britneyspears

Бритни Спирс и Сэм Асгари

Бритни Спирс и Сэм Асгари

Instagram @britneyspears

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Бритни Спирс была замечена с травмированной ногой на улицах Лос-Анджелеса, когда направлялась в студию загара.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Автор
Анна Михно
Персона
Бритни Спирс
Место
США
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
3
2
Смешно
0
Интересно
1
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости шоу

Топ-публикации