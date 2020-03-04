Американская певица Бритни Спирс поделилась серией пикантных фотографий со своим возлюбленным, 26-летним фитнес-тренером Сэмом Асгари.
Горячие кадры были опубликованы на личной странице знаменитости в Instagram.
Бритни Спирс
glamour.ru
Так, на фотографиях Бритни в откровенном кружевном боди с очень глубоким вырезом позирует в объятиях своего бойфренда. При этом, сам Асгари сфотографирован в одних лишь трусах.
"С днем рождения этого мужчину! Я обожаю и люблю его больше, чем кого-либо...", – подписала один из снимков Бритни.
Бритни Спирс и Сэм Асгари
Instagram @britneyspears
Бритни Спирс и Сэм Асгари
Instagram @britneyspears
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Бритни Спирс была замечена с травмированной ногой на улицах Лос-Анджелеса, когда направлялась в студию загара.
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