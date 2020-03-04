Американская певица Бритни Спирс поделилась серией пикантных фотографий со своим возлюбленным, 26-летним фитнес-тренером Сэмом Асгари.

Горячие кадры были опубликованы на личной странице знаменитости в Instagram.

Бритни Спирс glamour.ru

Так, на фотографиях Бритни в откровенном кружевном боди с очень глубоким вырезом позирует в объятиях своего бойфренда. При этом, сам Асгари сфотографирован в одних лишь трусах.

"С днем рождения этого мужчину! Я обожаю и люблю его больше, чем кого-либо...", – подписала один из снимков Бритни.

Бритни Спирс и Сэм Асгари Instagram @britneyspears

Бритни Спирс и Сэм Асгари Instagram @britneyspears

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Бритни Спирс была замечена с травмированной ногой на улицах Лос-Анджелеса, когда направлялась в студию загара.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram