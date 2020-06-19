38-летний DJ Smash впервые стал отцом: фото новорожденного ребенка

Ева Романова Люди 14:07, 19.06.2020 Обновлено: 14:11, 19.06.2020

Популярный российский музыкант и продюсер Андрей Ширман, более известный как DJ Smash, впервые стал отцом.

Так, супруга 38-летнего диджея, модель Анастасия Кривошеева родила девочку в четверг, 18 июня. Об этом пара сообщила на своих страницах в Instagram.

У DJ Smash родилась дочь (фото – Instagram)

"Друзья! В нашей семье произошло маленькое чудо, которое скоро вырастет в большие чудеса. У нас родилась дочь! Нет таких слов чтобы передать наши эмоции, пока хочу сказать спасибо моей любимой – ты волшебница!" – написал музыкант.

Его возлюбленная, Анастасия Кривошеева также поделилась радостью с поклонниками и рассказала о подробностях. Так, по ее словам, в ночь перед родами пара не могла спать – якобы у них было предчувствие. Анастасия отправилась утром на плановый осмотр и роды начались внезыпно. Через два часа на свет появилась их дочка.

У DJ Smash родилась дочь (фото – Instagram)

Судя по снимкам, младенец и новоиспеченная мама чувствуют себя хорошо. О том, как решили назвать девочку, пока неизвестно.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно 31-летний британский актер Руперт Гринт, который сыграл Рона Уизли в фильмах о Гарри Поттере, впервые стал отцом. Его девушка Джорджиа Грум родила девочку.

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