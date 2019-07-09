37-летняя звезда ВИА-Гры сверкнула пышной грудью: фото

Украинская певица и телеведущая, экс-звезда знаменитой женской поп-группы "ВИА Гра" Надежда Мейхерпорадовала поклонников новой фотосессией. На снимках она позировала в блестящем платье с очень глубоким декольте.

Пользователи сети оставили под фото, которые Мейхер разместила на своей странице в Instagram, множество позитивных комментариев.

instagram.com/nadyameiher

"Обожаю тебя", "Красавица", "Роскошная", "Божественная, просто нет слов", "Какая красота", "Так выглядит счастье", "Надюша, ты прекрасна", - пишут в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Надежда Мейхер-Грановская порадовала поклонников снимком без макияжа, который вызвал ажиотаж у пользователей сети.

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