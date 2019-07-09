37-летняя звезда ВИА-Гры сверкнула пышной грудью: фото

Украинская певица и телеведущая, экс-звезда знаменитой женской поп-группы "ВИА Гра" Надежда Мейхерпорадовала поклонников новой фотосессией. На снимках она позировала в блестящем платье с очень глубоким декольте.
Пользователи сети оставили под фото, которые Мейхер разместила на своей странице в Instagram, множество позитивных комментариев.
instagram.com/nadyameiher
Недавно я работала с удивительной девушкой. Мама троих детей, жена, актриса, певица, ведущая телевизионных программ, дизайнер одежды, путешественница, поэтесса... Красивая! С длинными запястьями, открытой улыбкой и горящими глазами. Хрупкая, но при этом невероятных внутренних масштабов. Ей малы стены и пространство одного города, одного занятия, и вообще чего-то одного. Сейчас циничные натуры непременно поспешат с вопросом: поняла ли я это за время съемки? Сразу отвечу: нет, я знаю это за пределами съемочной площадки. За 2 часа мы сделали какое-то сумасшедшее количество фотографий. И, конечно, это ее заслуга. Так, как она чувствует камеру, могут сравниться только профессиональные модели. Вот такой я увидела ее через объектив своей камеры. Девушка - улыбка. Девушка - секс. Девушка - драма. Девушка - танец. Надежда Мейхер-Грановская. Model @nadyameiher Muah @katiko_muah Style @egishshiroyan Dress @meiherbymeiher
Где-то в таком положении я живу изо дня в день...🤣 Только вместо "мягкого кресла", "деревянная табуретка" 💃🏻😁💪 Конечно, для заколённого и физически, и психологически ( внутренне зрелого человека), эти все нюансы не помеха двигаться вперёд, развиваться, преодолевать и при этом чувствовать себя счастливым человеком. Жизнь, словно игра в тетрис, для тех, кому не интересно оставаться на начальных уровнях, примитивных, поднимаются всё выше, игра усложняется, скорость увеличивается ... Концентрация выше, ответственность, подвижный ум, активный эмоциональный интеллект... Качество энергии, умение расставить приоритеты, внутренняя самоорганизация, стрессоустойчивость... И всё это необходимо в себе воспитывать, чтобы удовлетворить свои амбиции и раскрыть потенциал ... Foto by: @ph_borodkina 💋 Style: @egishshiroyan + @ozfashionagency Muah: @katiko_muah #надеждамейхер #nadiameiher #foto #style #певица #актриса #actress #фотосессия #fotosession
"Обожаю тебя", "Красавица", "Роскошная", "Божественная, просто нет слов", "Какая красота", "Так выглядит счастье", "Надюша, ты прекрасна", - пишут в сети.
Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Надежда Мейхер-Грановская порадовала поклонников снимком без макияжа, который вызвал ажиотаж у пользователей сети.
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