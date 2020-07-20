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37-летняя Ники Минаж впервые станет мамой

Юля Ухина
Юля Ухина
Люди
1,6 т.
37-летняя Ники Минаж впервые станет мамой

Ники Минаж беременна первенцем (Instagram Ники Минаж).

Американская рэп-исполнительница, модель и актриса Ники Минаж беременна первенцем.

Этой радостной новостью 37-летняя знаменитость поделилась на личной странице в Instagram, опубликовав фото, на которых продемонстрировала округлившийся животик. Отметим, что отцом ребенка является муж артистки Кеннет Петти.

"Любовь. Брак. Ребенок. Переполнена волнением и благодарностью. Спасибо всем за хорошие пожелания", – написала Минаж.

Ники Минаж беременна первенцем (Instagram Ники Минаж)

Ники Минаж беременна первенцем (Instagram Ники Минаж)

Ники Минаж беременна первенцем (Instagram Ники Минаж)

Ники Минаж беременна первенцем (Instagram Ники Минаж)

Ники Минаж беременна первенцем (Instagram Ники Минаж)

Ники Минаж беременна первенцем (Instagram Ники Минаж)

О свадьбе Ники Минаж и музыканта с преступным прошлым Кеннетта Петти стало известно в июне 2019 года. Избранник рэперши имеет за спиной тюремные сроки за убийство и попытку изнасилования.

Ники Минаж и Кеннет Петти (Instagram Ники Минаж)

Ники Минаж и Кеннет Петти (Instagram Ники Минаж)

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что одна из самых популярных и высокооплачиваемых моделей в мире, "ангел" Victoria’s Secret Джиджи Хадид беременна первенцем. Отцом ее ребенка является британский певец Зейн Малик.

шоу-бизнесшоуНики Минаж
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