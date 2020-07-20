37-летняя Ники Минаж впервые станет мамой

Американская рэп-исполнительница, модель и актриса Ники Минаж беременна первенцем.

Этой радостной новостью 37-летняя знаменитость поделилась на личной странице в Instagram, опубликовав фото, на которых продемонстрировала округлившийся животик. Отметим, что отцом ребенка является муж артистки Кеннет Петти.

"Любовь. Брак. Ребенок. Переполнена волнением и благодарностью. Спасибо всем за хорошие пожелания", – написала Минаж.

Ники Минаж беременна первенцем (Instagram Ники Минаж)

Ники Минаж беременна первенцем (Instagram Ники Минаж)

Ники Минаж беременна первенцем (Instagram Ники Минаж)

О свадьбе Ники Минаж и музыканта с преступным прошлым Кеннетта Петти стало известно в июне 2019 года. Избранник рэперши имеет за спиной тюремные сроки за убийство и попытку изнасилования.

Ники Минаж и Кеннет Петти (Instagram Ники Минаж)

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что одна из самых популярных и высокооплачиваемых моделей в мире, "ангел" Victoria’s Secret Джиджи Хадид беременна первенцем. Отцом ее ребенка является британский певец Зейн Малик.