37-летняя Ники Минаж впервые стала мамой – СМИ

Американская рэп-исполнительница, модель и актриса Ники Минаж и ее муж Кеннет Петти стали родителями. Знаменитость родила первенца.

Об этом сообщает издание People со ссылкой на источника, близкого к паре. По словам инсайдеров, Ники и Кеннет пока официально не сообщали о рождении ребенка, известно только, что он появился на свет в Лос-Анджелесе. Пол и имя новорожденного также неизвестны.

Ники Минаж (Instagram Ники Минаж)

О беременности певицы стало известно в июле этого года. Об этом она сообщила поклонникам на своей странице в Instagram. Звезда разместила фото в откровенных нарядах, на которых продемонстрировала большой животик.

Беременная Ники Минаж (Instagram Ники Минаж)

Напомним, что о свадьбе Ники Минаж и музыканта с преступным прошлым Кеннетта Петти стало известно в июне 2019 года. Избранник рэперши имеет за спиной тюремные сроки за убийство и попытку изнасилования.

Ники Минаж и Кеннетт Петти. pinterest.com

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