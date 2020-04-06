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6 апреля • обновлено в 14:33
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37-летняя Анна Седокова заговорила о четвертой беременности

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Украинская певица Анна Седокова, которая сейчас живет и работает в Москве, заявила о желании родить четвертого ребенка.

Об этом она рассказала в прямой трансляции в Instagram, когда отвечала на вопросы поклонников, передает "Экспресс газета".

Анна Седокова

Анна Седокова

"Хочу четвертого. Я так понимаю, сейчас идеальный момент заводить детей",– неоднозначно сказала Анна. К слову, Седокова сейчас находится на самоизоляции вместе с возлюбленным – баскетболистом Янисом Тиммой и младшим сыном Гектором.

Анна Седокова с Янисом Тиммой и сыном

Анна Седокова с Янисом Тиммой и сыном

Напомним, что 37-летняя Анна Седокова воспитывает троих детей от разных мужчин. Да и у самого Яниса Тиммы в Латвии подрастает годовалый сын от первого брака, мать которого он, по слухам, бросил, влюбившись в певицу.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Анна Седокова показала аппетитные формы в соблазнительном купальнике.

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Автор
Кристина Долматова
Персона
Анна Седокова
Теги
шоу-бизнес шоу
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