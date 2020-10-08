37-летний Тимати пошел на шоу "Холостяк": в сети разгорелся скандал

Рэпер Тимати (Тимур Юнусов) стал героем нового сезона шоу "Холостяк" на российском телеканале ТНТ. Пользователи сети раскритиковали его решение принять участие в телепроекте.

37-летний музыкант согласился на публичный подбор невесты на ТВ спустя месяц после расставания с гражданской женой и матерью его сына Анастасией Решетовой. Вместе пара прожила шесть лет. О том, что Тимати стал новым "Холостяком" на росТВ сообщили на официальных страницах проекта и ТНТ в Instagram.

"Мы официально подтверждаем, новым "Холостяком" станет, действительно, самый завидный жених страны – Тимур Ильдарович Юнусов!" – написали в аккаунте шоу.

Пользователи сети негативно отреагировали на участие Тимати в шоу "Холостяк". Многие из них упрекнули звезду в том, что он только расстался с матерью его младшего ребенка и уже согласился выставить свою личную жизнь на публику и выбирать новую пассию.

Также в сети отметили, что кандидатура Тимати является наименее интересной в контексте шоу "Холостяк". Некоторые попросту посчитали, что Юнусов обманывает публику – якобы он специально расстался с Решетовой, чтобы принять участие в спорном проекте и пропиариться на этом.

"Что за бред, его ребенку еще и год не исполнился. У нас что, других холостяков в стране нет?" – возмутились поклонники шоу.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывшая жена Тимати, российская модель Алена Шишкова подтвердила слухи о том, что рэпер изменял ей с Анастасией Решетовой еще во время ее беременности. Это стало причиной разрыва звездной пары в 2014 году.