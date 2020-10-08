37-летний Тимати пошел на шоу "Холостяк": в сети разгорелся скандал

Елена Кордунова
Елена Кордунова
Люди
2,9 т.
Тимати стал новым 'Холостяком' на росТВ

Рэпер Тимати (Тимур Юнусов) стал героем нового сезона шоу "Холостяк" на российском телеканале ТНТ. Пользователи сети раскритиковали его решение принять участие в телепроекте.

37-летний музыкант согласился на публичный подбор невесты на ТВ спустя месяц после расставания с гражданской женой и матерью его сына Анастасией Решетовой. Вместе пара прожила шесть лет. О том, что Тимати стал новым "Холостяком" на росТВ сообщили на официальных страницах проекта и ТНТ в Instagram.

"Мы официально подтверждаем, новым "Холостяком" станет, действительно, самый завидный жених страны – Тимур Ильдарович Юнусов!" – написали в аккаунте шоу.

Тимати стал новым "Холостяком".

Пользователи сети негативно отреагировали на участие Тимати в шоу "Холостяк". Многие из них упрекнули звезду в том, что он только расстался с матерью его младшего ребенка и уже согласился выставить свою личную жизнь на публику и выбирать новую пассию.

Также в сети отметили, что кандидатура Тимати является наименее интересной в контексте шоу "Холостяк". Некоторые попросту посчитали, что Юнусов обманывает публику – якобы он специально расстался с Решетовой, чтобы принять участие в спорном проекте и пропиариться на этом.

"Что за бред, его ребенку еще и год не исполнился. У нас что, других холостяков в стране нет?" – возмутились поклонники шоу.

В сети раскритиковали участие Тимати в "Холостяке".
В сети раскритиковали участие Тимати в "Холостяке" на ТНТ.
Пользователи сети высказались об участии Тимати в "Холостяке".
Пользователи сети раскритиковали Тимати из-за "Холостяка".
Участие Тимати в "Холостяке" вызвало шквал критики в сети.
Тимати вызвал шквал критики в сети из-за "Холостяка".
Тимати раскритиковали в сети из-за "Холостяка".

Как сообщал OBOZREVATEL, бывшая жена Тимати, российская модель Алена Шишкова подтвердила слухи о том, что рэпер изменял ей с Анастасией Решетовой еще во время ее беременности. Это стало причиной разрыва звездной пары в 2014 году.

Россияшоушоу-бизнесНовости РоссииАлена ШишковаАнастасия РешетоваТимати